Ургант возвращается на "Первый канал" - СМИ

Ургант возвращается на "Первый канал" - СМИ
Иван Ургант. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
По крайней мере, сам шоумен очень на это надеется

Звездный телеведущий Иван Ургант сообщил журналистам на премьере одной кинокартины, что вернется в телеэфир – чего с нетерпением ждет и сам. 

Выпавший из поле зрения после начала спецоперации шоумен надеется вернуться к любимым программам, которые ранее показывали на Первом канале, передает "Свободная Пресса".

"Очень надеюсь", – признался Ургант, добавив, что аудитория может увидеть программы с ним в самом скором времени.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", руководство Первого канала опровергало информацию о разрыве контрактных соглашений с Иваном. Последний, к слову, неоднократно призывал не верить слухам о полном закрытии "Вечернего Урганта". 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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