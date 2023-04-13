Ургант возвращается на "Первый канал" - СМИ

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Звездный телеведущий Иван Ургант сообщил журналистам на премьере одной кинокартины, что вернется в телеэфир – чего с нетерпением ждет и сам.
Выпавший из поле зрения после начала спецоперации шоумен надеется вернуться к любимым программам, которые ранее показывали на Первом канале, передает "Свободная Пресса".
"Очень надеюсь", – признался Ургант, добавив, что аудитория может увидеть программы с ним в самом скором времени.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", руководство Первого канала опровергало информацию о разрыве контрактных соглашений с Иваном. Последний, к слову, неоднократно призывал не верить слухам о полном закрытии "Вечернего Урганта".
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