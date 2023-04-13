Звезду "Универа" вышвырнул на улицу муж

Актриса вспоминает бывшего недобрыми словами

Российская актриса Елена Валюшкина призналась, что отказывается общаться с бывшими супругами. Поступкам экс-мужей нет оправдания – первый и вовсе уничтожил ее карьеру и разорвал все фотографии, сделанные за одиннадцать лет совместной жизни.

Но и на этом не все – бывший супруг лишил женщину квартиры.

"Отобрал жилую площадь и в завершение всего проклял. Как можно с ним общаться? Вопрос в космос", – добавила звезда.

Валюшкина не может вспомнить добрыми словами и второго, хотя обоих считает "крысами". Вся беда, уверена актриса, от так называемых бабников – свободных мужчин, лишенных семейных обязательств. А человек, у которого имеется семья, является уже "крысой", если продолжает искать внимания противоположного пола.

Первым супругом актрисы был ее преподаватель Леонид Фомин. Брак продлился одиннадцать лет. Вторым избранником Елены стал режиссер Александр Яцко, которому она родила двоих детей.