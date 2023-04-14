Галкин* начал открыто угрожать зрителям после провала в Канаде

Галкин* начал открыто угрожать зрителям после провала в Канаде
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наглость шоумена поражает

Сегодня некогда любимый россиянами юморист Максим Галкин* находится в глубокой опале. Антироссийские заявления артиста сильно раздражают бывших его поклонников. При этом Галкин* не ограничивается русофобскими выходками, теперь артист перешел к прямым угрозам.

Причиной очередного буйства супруга Аллы Пугачевой стало фиаско на концерте в Канаде. Сомнительные шуточки артиста вызвали негодование у многих гостей мероприятия, и они прямо во время его выступления стали вставать с мест и уходить из зала.

Разумеется, данное происшествие вызвало широкую реакцию. В прессе много писали о провале Галкина*. Артист странным образом попытался защитить свою творческую честь. В социальных сетях он объявил, что все написанное про канадский позор является выдумкой злопыхателей.

Более того, артист даже пригрозил зрителям и журналистам. На своей страничке в соцсети Максим пафосно объявил, что ненавистникам придет расплата за опубликованный в его адрес негатив. Мол, "все возвращается", и им еще придется пострадать.

"Те, кто пишет небылицы про меня, помните, что все возвращается", – с угрозой заявил артист.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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