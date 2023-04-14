Собчак в трауре: скоропостижно скончался Богомолов

Собчак в трауре: скоропостижно скончался Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смерть культурного деятеля поразила общественность

Сегодня, 14 апреля, информационное пространство разорвали новости о страшной трагедии. Этот мир покинул знаменитый советский и российский киновед Юрий Богомолов. Выдающегося культурного деятеля не стало на 87-м году жизни.

Такой печальной информацией с общественностью поделился сын покойного, супруг знаменитой российской телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов, сообщает информационный ресурс РИА ФАН. Режиссер, как и вся его семья, находится в глубоком трауре.

Выдающийся кинокритик и телевизионный обозреватель внес огромный вклад в развитие киноиндустрии в нашей стране, напоминает телеканал "360". Его уход стал страшным ударом для коллег, родных и близких, а также многочисленных учеников знаменитости.


Юрий Богомолов родился в 1937-м году в Ленинграде. В свое время был главой отдела культуры в издании "Известия". Статьи Богомолова имели большой вес и публиковались в различных авторитетных журналах.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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