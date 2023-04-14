"Алла будет хрипеть": Орбакайте оконфузилась перед россиянами после поддержки Пугачевой

Посвященную Примадонне песню никто не понял

Исполнительница Кристина Орбакайте записала хит "Алла будет петь", решив поддержать свою родительницу. Россияне скептически оценили пыл дочки Примадонны – некоторые и вовсе откровенно высмеяли инициативу Кристины и ее музыкальной подарок матери, которой исполнилось 74 года.

Основные претензии пользователей – пресная, на их взгляд, лирическая составляющая с сомнительными рифмами. "Мое сердце не чашка – тебе его не разбить / Я умею как чайка над волнами парить".

Возмутила пользователей и откровенная вода: "Я хочу жить как ветер – говорить все в глаза / Дипломатия, детка – это не про меня".

А Алле Борисовне, которой посвящены строки, пользователи порекомендовали исполнять хиты у себя дома – едва ли, считают недовольные ценители, у вокалистки остался хотя бы намек на прежний голос.

"Алла будет петь, или Алла будет хрипеть?", "Пусть поет. Давно не может, правда. Прокурен напрочь голос. Никакого творчества", – пишут в социальных сетях.