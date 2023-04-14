"Алла будет хрипеть": Орбакайте оконфузилась перед россиянами после поддержки Пугачевой

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Исполнительница Кристина Орбакайте записала хит "Алла будет петь", решив поддержать свою родительницу. Россияне скептически оценили пыл дочки Примадонны – некоторые и вовсе откровенно высмеяли инициативу Кристины и ее музыкальной подарок матери, которой исполнилось 74 года.
Основные претензии пользователей – пресная, на их взгляд, лирическая составляющая с сомнительными рифмами. "Мое сердце не чашка – тебе его не разбить / Я умею как чайка над волнами парить".
Возмутила пользователей и откровенная вода: "Я хочу жить как ветер – говорить все в глаза / Дипломатия, детка – это не про меня".
А Алле Борисовне, которой посвящены строки, пользователи порекомендовали исполнять хиты у себя дома – едва ли, считают недовольные ценители, у вокалистки остался хотя бы намек на прежний голос.
"Алла будет петь, или Алла будет хрипеть?", "Пусть поет. Давно не может, правда. Прокурен напрочь голос. Никакого творчества", – пишут в социальных сетях.
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