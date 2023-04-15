Козловский грозно ответил на скандальные обвинения главной патриотки России

Козловский грозно ответил на скандальные обвинения главной патриотки России
Данила Козловский. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Данила решил лично прояснить ситуацию

Недавно в информационном пространстве разгорелся громкий скандал. Знаменитая российская актриса Яна Поплавская, которая позиционирует себя в качестве убежденной патриотки, неожиданно обрушилась на своего коллегу по шоу-бизнесу Данилу Козловского. Артист не стал молчать и ответил обвинительнице.

Претензия Поплавской заключалась в том, что, по ее информации, секс-символ российского кинематографа решил отказаться от родного государства и планирует переехать на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки. Это очень разозлило "Красную шапочку", и она обрушилась на артиста с чередой обличительных постов.

Данила некоторое время понаблюдал за происходящим, а затем решил прояснить ситуацию. В социальных сетях он подчеркнул, что не собирается покидать Россию. Козловский вынужден иногда летать в Америку, чтобы повидаться с дочкой. Жить в этой стране он не собирается.

"И здесь мы передаем пламенный привет госпоже Поплавской", – ядовито отметил Данила.

Артист подчеркнул, что Яна посвятила ему целую серию лживых "разоблачающих" постов, чем лишь продемонстрировала свою плохую информированность и несостоятельность.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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