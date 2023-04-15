"Мой учитель": Милявская публично обратилась к сбежавшей из России Пугачевой

"Мой учитель": Милявская публично обратилась к сбежавшей из России Пугачевой
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Многие готовы поддержать беглянку

Для огромного количества российских зрителей бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева перестала быть кумиром после стремительного бегства за пределы российского государства. Однако немало коллег по сцене продолжают с огромным трепетом относиться к певице. С публичным заявлением выступила артистка Лолита Милявская.

Эпатажная певица призналась: несмотря ни на что, она считает Аллу Борисовну величайшей российской звездой и образцом для подражания. Судя по всему, Лолиту не сильно смущает тот факт, что Пугачева бросила родное государство в весьма сложный исторический период.

Милявская обратилась к старшей коллеге в день ее рождения. 15 апреля "Женщине, которая поет" исполнилось 74 года. Милявская подчеркнула, что хиты Аллы Борисовны никогда не потеряют свою актуальность. Современным артистам есть, чему поучиться у экс-примадонны. Более того, Милявская считает Пугачеву своим наставником.

"С днем рождения, мой любимый Учитель существования в сценическом пространстве", – пафосно написала знаменитость в социальных сетях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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