Павел Деревянко получил срок за сутенерство

Павел Деревянко получил срок за сутенерство
Павел Деревянко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальная новость разорвала Сеть

Знаменитый российский артист Павел Деревянко пользуется огромной любовью публики, несмотря на свой эпатажный образ и вздорный характер. Актер нередко оказывается в центре всевозможных скандалов, однако недавнее его признание побило все рекорды.

Звезда отечественных кинолент "Беспринципные", "Гитлер капут", "Домашний арест" и других неожиданно заявил, что много лет назад был осужден по статье за сутенерство. Оказалось, что артист в молодости не раз нарушал законодательство. Таким признанием Павел поделился на одном из YouTube-шоу.

Деревянко подчеркнул, что ранее хранил эту информацию в секрете, не желая признаваться в наличии столь нелицеприятной страницы в своей биографии. Артисту вынесли приговор в конце далеких 1990-х годов. Время тогда было лихое, чем и оправдывает себя ныне востребованный артист.

К счастью для Деревянко, тогда ему удалось обойтись малой кровью. Павлу за серьезное правонарушение дали лишь условный срок, а не отправили за решетку. Деревянко подчеркнул, что сегодня его судимость погашена, и он чист перед законом.

Источник: Вопрос ребром ✓ Надежный источник
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