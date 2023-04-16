"Мое шоу - моя сцена!": Басков чуть не подрался с Губерниевым на федеральном ТВ

Блондин поставил комментатора на место

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поучаствовал в новом выпуске "Моей мелодии". В один прекрасный момент телеведущий решил смениться ролью с солистом Николаем Басковым, который и ведет передачу.

Губерниев чуть ли не лишил натурального блондина работы на федеральном телевидении, начав того перебивать. В итоге состоялся страстный обмен любезностями – Басков напомнил двухметровому комментатору, кто тут хозяин.

"Слушай меня! Мое шоу – моя сцена. Ты – участник. Когда скажу, когда сесть в кресло, сядешь", – высказался взбешенный Николай.

Композиция, с которой выступил Дмитрий, была подготовлена Виктором Салтыковым и его сыном. Сам Губерниев признался, что обожает творчество солиста группы "Форум".