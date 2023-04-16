"Верещала как курица": как Лобода построила карьеру в России

"Верещала как курица": как Лобода построила карьеру в России
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Музыкальные продюсеры раскрыли всю подноготную солистки

Украинская эстрада – или ее отдельные представители – до сих пор выражает открытое презрение к России, где они сумели реализовать себя и добиться популярности. Здесь Светлана Лобода обжилась роскошным особняком в 1500 квадратов. Ныне он выставлен на продажу за 650 млн рублей.

Хотя знакомые с ситуацией риелторы утверждают, что особняк вовсе не светин – мол, та лишь арендовала. Тем не менее, с таким заработком Лобода вполне могла себе позволить хоромы. За корпоратив она получала по 200 тыс. евро – по современному курсу это 17 миллионов рублей.

Те времена, увы, уже прошли, подчеркивает продюсер Сергей Лавров. За концерт в Европе Света получит около 25 тыс. евро – если удастся вообще собрать большой зал. 

Музыкальные продюсеры помнят, какой ценой Лобода занялся двенадцатое место на Евровидении-2009.

"Помню ее выступление. Когда пробилась в финал и верещала на пресс-конференции курицей под топором. Что продала киевскую квартиру ради конкурса", – вспоминает продюсер Леонид Дзюник.

После головокружительной карьеры в жизнь Лободы пришла политика (или наоборот). На заработанные в РФ деньги она живет на Западе, демонстрируя в социальных сетях свою сопричастность: волонтерит, встречается с беженцами и раздает интервью на ломаной мове. 

"Мы обгадим вас, и позовут нас в Голливуд". Не позвал никто и никуда. Украинская музыка не нужна никому. Никто ее не слушает", – заявил Лавров

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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