CК поставил точку в открытии уголовного дела против Собчак

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СК России не стал возбуждать уголовное дело в отношении российской журналистки Ксении Собчак. Поводом для заявления в орган стала просьба полиции.
Как пишет ТАСС, ранее полиция усмотрела в действиях журналистки распространение недостоверных сведений о "государственном финансировании фестивалей". В прошлом году в России было возбуждено дело против режиссера Виталия Манского – тот сообщал Ксении в интервью, что на одном из них якобы "распиливают" основную часть бюджета.
Ксении пришлось побеседовать со следователями. Она сообщила, что готова сама за все ответить – никто не администрировал ресурс, на котором вышло то самое интервью. Дознаватели усмотрели в действиях журналистки распространение ложной информации о госорганах.
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