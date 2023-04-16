CК поставил точку в открытии уголовного дела против Собчак

CК поставил точку в открытии уголовного дела против Собчак
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Журналистка может быть спокойна

СК России не стал возбуждать уголовное дело в отношении российской журналистки Ксении Собчак. Поводом для заявления в орган стала просьба полиции.

Как пишет ТАСС, ранее полиция усмотрела в действиях журналистки распространение недостоверных сведений о "государственном финансировании фестивалей". В прошлом году в России было возбуждено дело против режиссера Виталия Манского – тот сообщал Ксении в интервью, что на одном из них якобы "распиливают" основную часть бюджета.

Ксении пришлось побеседовать со следователями. Она сообщила, что готова сама за все ответить – никто не администрировал ресурс, на котором вышло то самое интервью. Дознаватели усмотрели в действиях журналистки распространение ложной информации о госорганах. 

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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