CК поставил точку в открытии уголовного дела против Собчак

Журналистка может быть спокойна

СК России не стал возбуждать уголовное дело в отношении российской журналистки Ксении Собчак. Поводом для заявления в орган стала просьба полиции.

Как пишет ТАСС, ранее полиция усмотрела в действиях журналистки распространение недостоверных сведений о "государственном финансировании фестивалей". В прошлом году в России было возбуждено дело против режиссера Виталия Манского – тот сообщал Ксении в интервью, что на одном из них якобы "распиливают" основную часть бюджета.

Ксении пришлось побеседовать со следователями. Она сообщила, что готова сама за все ответить – никто не администрировал ресурс, на котором вышло то самое интервью. Дознаватели усмотрели в действиях журналистки распространение ложной информации о госорганах.