Резко похудевшая Самбурская показала гладкую промежность и наливной бюст

Откровенные фото звезды взбудоражили публику

Анастасия Самбурская по праву считается одной из самых привлекательных российских звезд. Красотка является настоящим фанатом здорового питания и физических нагрузок. Благодаря такому пристрастию девушка всегда находится в идеальной форме. Впрочем, самосовершенствованию нет предела: актриса попробовала новую диету и еще больше похудела.



Знаменитость поделилась с поклонниками результатами работы над собой. На свежем снимке девушка позирует в мини-бикини сдержанного белого цвета. Артистка рассказала, что решила хорошенько подсушиться, поэтому серьезно пересмотрела ежедневный рацион и перестала употреблять многие продукты.



Результат привел в восторг поклонников Анастасии. Четкие линии тела заставили мужскую часть фанатов замереть от восторга. Самбурская не постеснялась выставить на всеобщее обозрение полуоголенное тело. Пышный бюст и гладкая промежность заставили мужчин понервничать.





В комментариях подписчики признаются, что считают актрису идеалом женской красоты. Действительно, формы знаменитости с каждым месяцем становятся все более привлекательными. При этом артистка не прекращает работать над собой.

