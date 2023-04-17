Резко похудевшая Самбурская показала гладкую промежность и наливной бюст

Резко похудевшая Самбурская показала гладкую промежность и наливной бюст
Анастасия Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.http://globallookpress.com
Откровенные фото звезды взбудоражили публику

Анастасия Самбурская по праву считается одной из самых привлекательных российских звезд. Красотка является настоящим фанатом здорового питания и физических нагрузок. Благодаря такому пристрастию девушка всегда находится в идеальной форме. Впрочем, самосовершенствованию нет предела: актриса попробовала новую диету и еще больше похудела.

Знаменитость поделилась с поклонниками результатами работы над собой. На свежем снимке девушка позирует в мини-бикини сдержанного белого цвета. Артистка рассказала, что решила хорошенько подсушиться, поэтому серьезно пересмотрела ежедневный рацион и перестала употреблять многие продукты.

Результат привел в восторг поклонников Анастасии. Четкие линии тела заставили мужскую часть фанатов замереть от восторга. Самбурская не постеснялась выставить на всеобщее обозрение полуоголенное тело. Пышный бюст и гладкая промежность заставили мужчин понервничать.



В комментариях подписчики признаются, что считают актрису идеалом женской красоты. Действительно, формы знаменитости с каждым месяцем становятся все более привлекательными. При этом артистка не прекращает работать над собой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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