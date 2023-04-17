Умер знаменитый российский артист, звезда "Дальнобойщиков"

Актера не стало на 61-м году жизни

Очередная трагедия произошла в культурной сфере. Несколько дней назад оборвался жизненный путь известного советского и российского артиста Юрия Ашихмина. Смерть пришла за звездой киноэкранов на 61-м году жизни. Юрий скончался еще 13 апреля, однако широкой публике стало известно о трагедии только сегодня, 17 апреля.



Печальными вестями с журналистами поделилась подруга покойного Алла Вагина. Будет ли организовано открытое прощание с любимцем публики, пока неизвестно.



Будущий артист появился на свет в конце лета 1962 года. Юрий много снимался в отечественных телесериалах. Больше всего широкой публике артист запомнился по блистательным ролям в таких кинолентах, как "Трудно быть богом", "На игре", "Обитаемый остров", "Дальнобойщики-2" и других. Его уход стал большим ударом для родных, близких, коллег и многочисленных поклонников.





К слову, накануне, 16 апреля, скончалась знаменитая советская танцовщица. Народная артистка Узбекистана, балерина Гули Хамраева умерла в возрасте 76 лет, передает интернет-издание "МИР24".

