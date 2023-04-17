"Я бы на ее месте завязывал": Кучера публично обвинил Вайкуле в алкоголизме

"Я бы на ее месте завязывал": Кучера публично обвинил Вайкуле в алкоголизме
Лайма Вайкуле. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Артист уверен, что такие слова от трезвенника не услышал бы никто

Российский киноактер Оскар Кучера отреагировал на недавние высказывания Лаймы Вайкуле, в которых та защищает подругу Аллу Борисовну Пугачеву от российских патриотов.

Латвийская исполнительница, в частности, коснулась призывов ряда инициаторов проверить Примадонну на финансирование ВСУ. По словам самой Лаймы, народ это волновать не должно – "захочет – заплатит, не захочет – на заплатит".

При этом Вайкуле напомнила, что Пугачева – человек неработающий. А потому денег на такие средства, как финансирование украинской армии, у нее нет и быть не может. Да и сама Лайма однажды просила у подруги денег в долг на картину – та ей отказала.

Оскар выдвинул предположение, что Лайма якобы балуется горячительными напитками. 

"Надо ей завязывать подбу*ивать. На месте Пугачевой я бы тоже ей денег не давал", – высказался артист.

Источник: Te ✓ Надежный источник
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