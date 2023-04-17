Руководство Первого канала оправдалось за космический бюджет

Первая кнопка и так сэкономила кучу денег, сообщил Константин Львович

Руководство Первого канала гордится съемками блокбастера "Вызов", снятого при поддержке Роскосмоса. На орбите снимали нужные кадры с Юлией Пересильд – двенадцать дней команда жила на МКС, создавая на камеру уникальный и исторический материал.

Публику больше интересовала не столько картина, сколько вложенный на нее бюджет. В Сети озвучивали самые разные цифры – картина, все-таки, крупномасштабная и весьма затратная. Один из наиболее популярных вариантов – полтора миллиарда рублей.

Сам директор первой кнопки Константин Эрнст поспешил выступить с опровержением информации – продюсер сообщил, что все вышло куда дешевле. Оказалось, стоимость самой картины обошлась меньше чем в один миллиард.

"Никакие не полтора. Бюджет составлен на деньги Фонда кино, Первого канала и спонсоров", – высказался Эрнст.