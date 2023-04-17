Руководство Первого канала оправдалось за космический бюджет

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Руководство Первого канала гордится съемками блокбастера "Вызов", снятого при поддержке Роскосмоса. На орбите снимали нужные кадры с Юлией Пересильд – двенадцать дней команда жила на МКС, создавая на камеру уникальный и исторический материал.
Публику больше интересовала не столько картина, сколько вложенный на нее бюджет. В Сети озвучивали самые разные цифры – картина, все-таки, крупномасштабная и весьма затратная. Один из наиболее популярных вариантов – полтора миллиарда рублей.
Сам директор первой кнопки Константин Эрнст поспешил выступить с опровержением информации – продюсер сообщил, что все вышло куда дешевле. Оказалось, стоимость самой картины обошлась меньше чем в один миллиард.
"Никакие не полтора. Бюджет составлен на деньги Фонда кино, Первого канала и спонсоров", – высказался Эрнст.
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