Один шаг решит все вопросы

Возрастная артистка Лия Ахеджакова в последние годы редко мелькала на страницах информационных изданий. Однако после старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима Ахеджакова снова решила заявить о себе, резко раскритиковала действия Москвы, за что была подвергнута жесткой критике.



Дошло до того, что артистке пришлось покинуть родной театр "Современник". При этом антироссийски настроенные деятели с большим воодушевлением пытаются сделать из Лии Меджидовны своего рода "символ оппозиции". Известный общественный деятель и блогер Роман Худяков объяснил, как раз и навсегда можно смешать русофобам карты.



Худяков не стал стесняться в выражениях и назвал Ахеджакову "полоумной старушкой". По его мнению, самым справедливым наказанием для артистки, которая дерзко плюнула в давшее ей все родное государство, станет полное забвение. Об Ахеджаковой не стоит больше и вспоминать.

"Я призываю всех забыть полоумную старушку Ахеджакову", – подчеркнул Худяков.

Роман добавил, что в голове у этой женщины давно "не все в порядке". При этом она продолжает жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает.

