"Полоумной старушке" Ахеджаковой придумали справедливое наказание за дерзость

"Полоумной старушке" Ахеджаковой придумали справедливое наказание за дерзость
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Один шаг решит все вопросы

Возрастная артистка Лия Ахеджакова в последние годы редко мелькала на страницах информационных изданий. Однако после старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима Ахеджакова снова решила заявить о себе, резко раскритиковала действия Москвы, за что была подвергнута жесткой критике.

Дошло до того, что артистке пришлось покинуть родной театр "Современник". При этом антироссийски настроенные деятели с большим воодушевлением пытаются сделать из Лии Меджидовны своего рода "символ оппозиции". Известный общественный деятель и блогер Роман Худяков объяснил, как раз и навсегда можно смешать русофобам карты.

Худяков не стал стесняться в выражениях и назвал Ахеджакову "полоумной старушкой". По его мнению, самым справедливым наказанием для артистки, которая дерзко плюнула в давшее ей все родное государство, станет полное забвение. Об Ахеджаковой не стоит больше и вспоминать.

"Я призываю всех забыть полоумную старушку Ахеджакову", – подчеркнул Худяков.

Роман добавил, что в голове у этой женщины давно "не все в порядке". При этом она продолжает жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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