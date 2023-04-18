Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
Возрастная артистка Лия Ахеджакова в последние годы редко мелькала на страницах информационных изданий. Однако после старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима Ахеджакова снова решила заявить о себе, резко раскритиковала действия Москвы, за что была подвергнута жесткой критике.
Дошло до того, что артистке пришлось покинуть родной театр "Современник". При этом антироссийски настроенные деятели с большим воодушевлением пытаются сделать из Лии Меджидовны своего рода "символ оппозиции". Известный общественный деятель и блогер Роман Худяков объяснил, как раз и навсегда можно смешать русофобам карты.
Худяков не стал стесняться в выражениях и назвал Ахеджакову "полоумной старушкой". По его мнению, самым справедливым наказанием для артистки, которая дерзко плюнула в давшее ей все родное государство, станет полное забвение. Об Ахеджаковой не стоит больше и вспоминать.
"Я призываю всех забыть полоумную старушку Ахеджакову", – подчеркнул Худяков.
Роман добавил, что в голове у этой женщины давно "не все в порядке". При этом она продолжает жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает.
Специалист раскрыл планы американцев