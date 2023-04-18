Любимая женщина заставила Шаляпина уменьшить важный орган

Артист уже жалеет о содеянном

Прохор Шаляпин признался, что в свои 39 лет решился на пластическую операцию. Артист пустился в откровения и рассказал, что уже наводил с помощью хирурга красоту на лице – немного скорректировал нос.

Однако сам Прохор никогда бы не пошел на это, если бы не потрясения в жизни – таинственная незнакомка, имя которой не раскрывается, поведала Шаляпину, что ему необходимо обратиться к пластическим хирургам. Прохор решил, что его ведет к врачу сама судьба – а потому решился.

Произошло это пару лет назад. Однако, считает Прохор, молодость и свежесть можно было бы реализовать другим путем – коллагеном с гиалуроном и нанесением кремов. Правда, артисты – люди ленивые, и ежедневно пить витамины не станут. Да и нужно сдать огромное количество анализов, которым будет предшествовать прием у нутрициолога.

Сейчас Прохору остается лишь использовать самые обыденные средства для ухода за кожей – молочко для тела, крем под глаза.

В настоящий момент Шаляпин больше не думает о хирургических вмешательствах, уделяя внимание базовым средствам ухода.

"Сейчас я не колю ничего", – подчеркнул Прохор.

