Пересильд попросила у россиян миллиард рублей

Пересильд попросила у россиян миллиард рублей
Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
На собственные цели

Ставшая первым в истории российского кино космонавтом Юлия Пересильд поспешила опровергнуть слухи, что смогла "выбить" себе роль в кинокартине "Вызов" с помощью связей с олигархами. 

Звезда, однако, призналась, что уже обращалась в клуб богатых и влиятельных – правда, по совершенному иному вопросу. Юлия пыталась заручиться финансовой поддержкой для своего благотворительного фонда. Фамилию звезда не стала называть – лишь указала, что тот мгновенно ответил отказом.

"Один довольно богатый человек мне сказал: "Дорогая моя, ну какой фонд? Это было самое смешное", – делится звезда

Пересильд все надеялась, что полет в космос решит ее проблемы  в желании помочь больным детям – картина вызовет отклик в сердцах людей, и те сразу же окажут помощь молодому поколению в реализации заветной мечты. Увы, этого не случилось. Поэтому Юля считает, что реализовать свою главную цель она не смогла.

Самой актрисе на ее цель миллиона рублей точно не хватит. А вот на миллиард рублей – вполне.

"Если речь идет про миллиарды я, конечно же, сразу начала бы строить", – делится звезда.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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