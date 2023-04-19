Умер знаменитый советский артист

Звезды не стало на 81 году жизни

Очередная трагедия произошла в культурной сфере. Прервался земной путь известного советского и украинского артиста Александра Тартышникова. Жизнь любимца публики оборвалась в возрасте 80 лет.



Печальными новостями с общественностью поделились представители Харьковского гостеатра имени Шевченко. Именно этому культурному учреждению ныне покойная знаменитость посвятила большую часть своей профессиональной жизни.



Известно, что жизнь артиста прервалась накануне, 18 апреля. Что послужило причиной кончины Александра Максимовича, пока не сообщается, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".



Выдающийся советский артист успел поработать во многих городах СССР. Он блистал на сценах Красноярска, Белгорода, Николаева, Архангельска и Харькова.



Широкому зрителю отправившийся в мир иной актер больше всего запомнился по роли в знаменитой военной киноленте "Отряд особого назначения". Также Александр Максимович снимался в детективной кинокартине "Охотники за бриллиантами".

