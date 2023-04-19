"Завистливые бабы": Успенская обратилась к хейтерам после обвинений в вульгарности

Звезда считает, что имеет право на обнаженные фото

Королева российского шансона Любовь Успенская нередко публикует в социальных сетях откровенные фотографии – за что нередко сталкивается с массой критики от фанатов и просто пользователей социальных сетей.

На этот раз исполнительница обратилась к "завистливым бабам", которые, с ее слов, придерживаются мнения о необходимости "достойно стареть". Авторы таких утверждений, уверена Любовь – обыкновенные завистники. А вот понимающие оценят все достоинство секс-нарядов 69-летней исполнительницы.

"Все умные люди со вкусом поймут, что это достойно", – уверена звезда.

Успенская полагает, что все ее эксперименты поистине прекрасны – более того, Любовь Залмановна считает, что также великолепна, как Мадонна и Шер. А потому имеет право на обнаженные фото, несмотря ни на какой возраст.