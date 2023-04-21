Громкий скандал: заносчивый Цыганов подло подставил известного режиссера

Громкий скандал: заносчивый Цыганов подло подставил известного режиссера
Евгений Цыганов. Фото: 'Другое имя' в Москве Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
О не простом характере артиста известно всем

Известный российский актер Евгений Цыганов славится своим взбалмошным характером. Коллеги по сцене отмечают его выдающийся актерский талант, однако многим сложно сработаться со звездой из-за его "особенностей". Как выяснилось, однажды Евгений очень некрасиво поступил со знаменитым режиссером Виктором Шамировым.

Культурный деятель обратил внимание, что Цыганов – артист с выдающимся даром и собственным видением того, какими должны быть творческие проекты и спектакли. Если актера что-то не устраивает, он ведет себя достаточно резко.

По словам Шамирова, некоторое время назад они вместе работали над новым проектом. Однако режиссерская задумка так и не была реализована исключительно из-за Цыганова. В какой-то момент артист просто перестал выходить на связь и появляться на рабочей площадке.

Больше всего режиссера поразило, что Евгений даже не посчитал нужным позвонить и предупредить остальных, что покидает проект. Назвать такое поведение профессиональным язык не поворачивается.

Впрочем, это никак не повлияло на отношение Виктора к Евгению, как к выдающемуся артисту. Шамиров считает, что к подобным дарованиям нужен особый подход – артистам с большим талантом всегда есть, что сказать режиссеру.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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