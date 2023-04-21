Аллу отменили: в Петербурге решили "ликвидировать" Примадонну

Аллу отменили: в Петербурге решили "ликвидировать" Примадонну
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезду предали забвению на ее любимой концертной площадке

Пресс-секретарь Большого концертного зала "Октябрьский" Наталья Бочоидзе раскрыла тайну пропажи портрета Аллы Пугачевой, долгие годы висевшего в фойе площадки.

В пресс-службе уточнили, что руководство решило на время снять портрет – сослались на испорченную рамку. Хотя тут же указали, что в принципе собираются заменить портреты чем-нибудь другим. О каких конкретных альтернативах идет речь, не уточняется.

В БКЗ также поспешили опровергнуть информацию, что фото висит уже более сорока лет – экспозиции максимум 10 лет.

Таким образом, пишет РИА "Новости", в БКЗ "Октябрьский" прокомментировали новость о пропаже фотографии Примадонны. Сама Алла Борисовна выступала там несколько десятков раз.

 


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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