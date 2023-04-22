Водонаева угодила в пикантную ситуацию из-за плохого зрения

Звезда не постеснялась рассказать, что случилось

Алена Водонаева была одной из самых ярких участниц скандальной телестройки "Дом-2". Девушка построила успешную карьеру в сфере шоу-бизнеса. Водонаева – желанный гость на светских мероприятиях и пользуется особым вниманием фотографов благодаря роскошному внешнему виду. Недавно Алена рассказала забавную ситуацию, в которой оказалась из-за проблем со зрением.



Девушка призналась, что на обоих глазах у нее -3. Такое плохое зрение регулярно ставит красотку в неловкое положение. Очередной конфуз произошел во время светской тусовки. Водонаева не узнала блогера Олега Пилягина, который очень хотел с ней сфотографироваться.



Сначала Водонаева не разобрала, кто к ней приближается, а затем была шокирована тем, что мужчина хочет сфотографировать ее со вспышкой. Известно, что при такой съемке могут быть выявлены некоторые нюансы наряда. Алена не желала такого развития событий и строго одернула блогера.

"Я офигела от беспардонности, но зачем-то сообщила ему, что я без трусов", – удивила деталями пикантного происшествия телеведущая.

Судя по всему, Водонаева переживала, что интимные зоны ее тела могут проявиться на фотографии. Нижнее белье Алена не носит, потому что не любит, когда под платьем видны швы трусиков.

