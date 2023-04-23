Галкин* продал свой замок в Подмосковье за космическую сумму

Галкин* продал свой замок в Подмосковье за космическую сумму
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Все боятся произносить имя покупателя

Примадонна смогла разорвать последние нити с родной страной – журналисты узнали, что многострадальный замок в деревне Грязь, ранее принадлежавший ее супругу-иноагенту, уже продан.

Алла Борисовна смогла оформить последний штрих: квартиру на Тверской-Ямской переписала на дочку, а дачу на Истре отдала внуку Никита, который колесит по Америке. Последним оставался замок в Грязи, оформленный по документам на ее супруга Максима Галкина*. Участок в 212 соток долгое время искал своего владельца – и в итоге нашел. За все покупатель отдал миллиард рублей.

Продюсер Сергей Дворцов уточнил, что изначально потенциальным покупателем был "известный бизнесмен", который первое время тщетно пытался договориться с Аллой Борисовной о скидке. Вся осень ушла на торги. И тут нарисовался загадочный миллиардер, выразивший готовность выложить полную сумму.

Естественно, покупателем оказался не абы кто – человек, "немножко" вхожий в семью Аллы Борисовны. Сегодня он уже считается владельцем дома – фактически, сделку можно считать состоявшейся.

А местные жители уверяют, что дом уже купили. Правда, никто не сообщает, кем именно. 

*признан иностранным агентов в России решением Минюста
Источник: НТВ ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Созданный Россией "треугольник смерти" уничтожит США

Американской гегемонии пришел конец

Кремль ответил на безумные угрозы генсека НАТО

Москва не осталась в долгу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей