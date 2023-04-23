Галкин* продал свой замок в Подмосковье за космическую сумму

Все боятся произносить имя покупателя

Примадонна смогла разорвать последние нити с родной страной – журналисты узнали, что многострадальный замок в деревне Грязь, ранее принадлежавший ее супругу-иноагенту, уже продан.

Алла Борисовна смогла оформить последний штрих: квартиру на Тверской-Ямской переписала на дочку, а дачу на Истре отдала внуку Никита, который колесит по Америке. Последним оставался замок в Грязи, оформленный по документам на ее супруга Максима Галкина*. Участок в 212 соток долгое время искал своего владельца – и в итоге нашел. За все покупатель отдал миллиард рублей.

Продюсер Сергей Дворцов уточнил, что изначально потенциальным покупателем был "известный бизнесмен", который первое время тщетно пытался договориться с Аллой Борисовной о скидке. Вся осень ушла на торги. И тут нарисовался загадочный миллиардер, выразивший готовность выложить полную сумму.

Естественно, покупателем оказался не абы кто – человек, "немножко" вхожий в семью Аллы Борисовны. Сегодня он уже считается владельцем дома – фактически, сделку можно считать состоявшейся.

А местные жители уверяют, что дом уже купили. Правда, никто не сообщает, кем именно.

*признан иностранным агентов в России решением Минюста