Ургант обратился к Пугачевой с предупреждением

Артист решил устроить певице сюрприз

После прекращения работы на телевидении Иван Ургант занимается другими видами деятельности. К примеру, он решил реанимировать свое творческое воплощение Гришу Урганта – исполнителя популярных российских композиций и авторского сочинения. Недавно он выпустил песню из репертуара Аллы Пугачевой "Я не могу без тебя" и объяснил свое решение.

В сети люди сочли, что это стало публичной поддержкой артистки со стороны Урганта после ее отъезда из России. Особенно учитывая выход композиции ко дню рождения звезды. Сам телеведущий в беседе с "Ъ" отметил, что к песне и Алле Пугачевой в целом у него особенное отношение.

По его словам, артистка удивительно умеет чувствовать своих авторов и передавать это пением. И ее период работы с Юрием Чернавским для Ивана очень важен. Изначально он планировал сделать кавер-версию с другой певицей, но не смог найти достойной замены – звезда уверяет, что пропеть основные строчки также проникновенно не сможет никто.

Сперва перед началом работы он позвонил Чернявскому и просил разрешения – тот одобрил его задумку. Следом он решил побеседовать с Пугачевой, к ней он обратился с предупреждением, что намерен сделать сюрприз.

"Она не вникала в суть, но сказала, что очень любит эту песню. <...>Я бы никогда не стал записывать эту песню, если бы кто-то из них был против", – рассказал Ургант.