"Денег не заработаешь": Гордона прижало к стенке руководство Первого канала

"Денег не заработаешь": Гордона прижало к стенке руководство Первого канала
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость давно работает на одном месте

Последние годы у Александра Гордона практически нет других проектов на ТВ, кроме шоу "Мужское/женское" с Юлией Барановской. Ведущий хорошо вписывается в формат программы своей саркастической и прямолинейной манерой общения с гостями, однако многие предполагают, что самому Гордону эта работа претит. 

Ведущий когда-то даже не стеснялся прямо в эфире говорить, что его выводит из себя необходимость обсуждать всякие глупости и маргинальные проблемы, хотя иногда он меняет риторику, утверждая, что в этом есть особый антропологический интерес. Тем не менее продюсер Алексей Остудин уверен, что руководство Первого канала попросту прижало Александра Гордона к стенке.

Знаменитость давно работает на ТВ и привык к солидным заработкам. Менять привычный образ жизни он не планирует, хотя и предложений работы в текущей ситуации почти нет – все приличные места давно заняты другими журналистами. На этом фоне более удобных для себя перспектив Гордон не видит, а бросать по зову души насиженное место ради малоаплачиваемых иницииатив он не собирается. Поэтому до сих пор работает на "Мужское/женское".

"По лицу видно, что ему не доставляет большого удовольствия участвовать в подобной программе. Видимо, по-другому денег не заработаешь",

– подытожил он.

Источник: Blitz.Center ✓ Надежный источник
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