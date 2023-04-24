МакSим прервала молчание после скандальной отмены концертов

МакSим прервала молчание после скандальной отмены концертов
МакSим. Фото: Edgar Breshchanov/www.globallookpress.com
Звезда объяснилась с публикой

Российская исполнительница МакSим, наконец, прервала молчание после череды скандалов, связанных с выступлениями на концерте. Правда, певица выложила в соцсети фото с подарками от своих подопечных из школы искусств – порадовалась, что ей подарили игрушечного гуся, блокнот с ручкой и коробку конфет.

"Все эти подарки были тщательно спрятаны от чужих глаз, даже от моих", – сообщила певица, не став уточнять, почему подарки потребовалось прятать.

Напомним, в марте 2023 года сочинский концерт Марины был сорван – пресс-служба исполнительницы сообщила, что той резко поплохело. Затем 39-летняя звезда принесла извинения за срыв. Однако парой недель спустя все повторилось – на тверском концерте Марина зачем-то начала обращаться к фанатам, предлагая продолжить песню. Из-за череды скандалов публика начала требовать отмены выступлений.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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