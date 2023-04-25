Шейнин крупно опозорил Первый канал: что произошло

Журналист не смог исправить тяжелую ситуацию

В последнее время "Первый канал" не вылезает их череды скандалов. Россияне возмущаются из-за того, что показывают в эфире и требуют сменить Эрнста на посту гендиректора. На этом фоне неутешительные данные еженедельных сводок и опросов говорят о том, что первая кнопка серьезно теряет рейтинги.

Удар по Первому наносят и собственные сотрудники. В недавнем опросе зрители признались, что большее доверие у них вызывают журналисты с других каналов. Например, одно из главных лиц эфира Артем Шейнин оказался лишь на восьмом месте в рейтинге доверия у россиян. Его опередили ведущие "России 1" Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Дмитрий Киселев, а также работники НТВ – Андрей Норкин и Ирада Зейналова. Еще одно место забрала Маргарита Симоньян. Ниже Шейнина расположились Юрий Подоляка, Александр Сладков и Андрей Малахов.

Для "Первого канала" подобные показатели оказываются достаточно позорными, поскольку за последнее время в эфире так и не появилось ведущих, сумевших расположить к себе публику. Дополнительно с работы ушло сразу несколько крупных знаменитостей, включая Ивана Урганта, который предпринимает попытки вернуться назад, а также Надежду Бабкину, нашедшую себе место на НТВ.

Тем не менее со слабым доверием со стороны россиян Артем Шейнин уже сталкивался. В 2019-ом году он также вошел лишь в десятку журналистов, проиграв Соловьеву, Малахову, Скабеевой, Норкину и Познеру, сообщает "Свободная пресса".

