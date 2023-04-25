Прилучный готов выложить за роды жены 1,5 млн рублей

Прилучный готов выложить за роды жены 1,5 млн рублей
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Пара уже выбрала госпиталь, пишут СМИ

Зепюр Брутян выложила новое фото в социальных сетях, показав себя на позднем сроке. Журналисты разузнали, что актриса вместе с мужем Павлом Прилучным выбрала для родов элитный госпиталь "Лапино" – пара уже появлялась там на консультациях.

Клиника предлагает молодым мамам все, на что способны сегодня такие боксы: индивидуальные палаты с душевой и туалетом, все необходимое оборудование. Доступно и присутствие партнера. До пяти дней после родов женщина находится в индивидуальной послеродовой палате с шестиразовым питанием.

Имеются даже палаты VIP – трехкомнатный послеродовой блок с детской и гостевой комнатой, а также спальней для мамы и грудничка. В последней – чайный столик, ТВ, шкаф с креслом для кормления, и кресло с пультом для подъема.

За VIP-услуги придется выложить полтора миллиона рублей. Отдельно стоят домашние и оперативные (кесаревы) роды – по 150 тыс. рублей.

Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
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