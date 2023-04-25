Чуть не треснул: Чехова с трудом уместила грудь в тесный купальник

Чуть не треснул: Чехова с трудом уместила грудь в тесный купальник
Анфиса Чехова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Мужчины были в восторге

45-летняя телеведущая Анфиса Чехова похвасталась своей великолепной фигурой в купальнике – звезда укатила отдыхать на заграничный курорт, где решила поделать горячие фото и напомнить о своей легендарной груди.

На дубайском пляже Чехова в раздельном цветном купальнике рассказала, что делает исключение ради публики – хотя у нее в целом "нет настроения".

Поклонники, естественно, одарили звезду восторженными комментариями.

Фото: соцсети

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
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