Чуть не треснул: Чехова с трудом уместила грудь в тесный купальник

Мужчины были в восторге

45-летняя телеведущая Анфиса Чехова похвасталась своей великолепной фигурой в купальнике – звезда укатила отдыхать на заграничный курорт, где решила поделать горячие фото и напомнить о своей легендарной груди.

На дубайском пляже Чехова в раздельном цветном купальнике рассказала, что делает исключение ради публики – хотя у нее в целом "нет настроения".

Поклонники, естественно, одарили звезду восторженными комментариями.