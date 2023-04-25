Чуть не треснул: Чехова с трудом уместила грудь в тесный купальник

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45-летняя телеведущая Анфиса Чехова похвасталась своей великолепной фигурой в купальнике – звезда укатила отдыхать на заграничный курорт, где решила поделать горячие фото и напомнить о своей легендарной груди.
На дубайском пляже Чехова в раздельном цветном купальнике рассказала, что делает исключение ради публики – хотя у нее в целом "нет настроения".
Поклонники, естественно, одарили звезду восторженными комментариями.
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