За Россию и Путина: Пригожина жестко унизили на Первом канале

За Россию и Путина: Пригожина жестко унизили на Первом канале
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсеру напомнили о скандальном инциденте

Появившийся в Сети ранее якобы телефонный разговор между Ренатом Ахмедовым и Иосифом Пригожиным нанес по последнему серьезный репутационный удар. Несмотря на попытку оправдаться, многие так и не поверели, что продюсер действительно поддерживает российскую спецоперацию.

Пригожин, в свою очередь, утверждает, что его подставили. Будто бы разговор был сымитирован с помощью нейросетей и он не говорил ничего плохого о российской власти и военных действиях. Однако Ксения Собчак попыталась создать что-то подобное, используя лучшие современные технологии, но добиться такой же правдоподобности не смогла. 

В итоге случай с Иосифом Пригожиным теперь многие воспринимают резко. Даже на Первом канале решили унизить знаменитость – дерзкую шутку о нем в эфире произнесли юмористы КВН.

По сценарию во время их выступления ИИ начинает беситься и говорить неприятные вещи о жюри. Они пытаются его разломать, но в итоге компьютер задействует их голоса для оскорблений. Юмористы в надежде оправдаться говорят, что это не они – во всем виновата нейросеть.

"Да что вы отматываетесь как Иосиф Пригожин", – выпаливает вдруг один из них.

После этого зал начинает разрываться хохотом и аплодисментами.

Источник: Высшая лига КВН ✓ Надежный источник
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