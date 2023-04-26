"Были связаны": Киркоров впервые отреагировал на слухи о сходстве с сыном Стоцкой

"Были связаны": Киркоров впервые отреагировал на слухи о сходстве с сыном Стоцкой
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие считают, что именно поп-король в свое время «обрюхатил» молодую певицу

Несколько лет назад в светской тусовке и интернет-пространстве ходили слухи о том, что поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров крутил роман с молодой протеже Анастасией Стоцкой. Масло в огонь подлил тот факт, что сын артистки растет копией Киркорова. В недавнем интервью Филипп впервые прокомментировал пикантные сплетни.

Стоит отметить, что сама Стоцкая давно пытается убедить общественность, что никаких интимных отношений у нее с Филиппом не было. А сын похож не на Киркорова, а на ее бывшего законного супруга, имеющего южные корни.

Киркоров же не стал отрицать сходство с отпрыском Анастасии и интригующе добавил, что в свое время у именитого артиста и начинающей певицы была особая связь.

"Вы представляете, насколько кармически мы были связаны?", – заявил исполнитель хитов "Зайка моя", "Цвет настроения синий" и других.

Киркоров добавил, что много лет назад Анастасия Стоцкая сыграла важную роль в его жизни и помогла ему справиться с душевными переживаниями.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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