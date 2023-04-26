Резко изменившаяся Утяшева скинула 32 килограмма

Резко изменившаяся Утяшева скинула 32 килограмма
Ляйсан Утяшева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка столкнулась со страшным недугом

Знаменитая российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева давно счастлива в браке с юмористом Павлом Волей. Девушка подарила мужу двоих наследников, чем безумно его порадовала. Однако после родов спортсменке пришлось столкнуться с серьезными проблемами.

Так, фигура Утяшевой подверглась серьезным изменениям. После появления первого малыша девушка поправилась на 18 кг, а вторая беременность привела к набору лишних 32 кг. Кроме того, она страдала от серьезного заболевания – анемии.

Разумеется, телеведущая не была готова мириться с таким непрезентабельным внешним видом. Девушка сделала все для того, чтобы вернуться в нормальную форму. Благодаря физическим нагрузкам и сбалансированной диете она скинула целых 32 кг.

Сегодня жена юмориста радует своего супруга и окружающих роскошным внешним видом. Девушка уделяет колоссальное внимание спорту, что позволяет ей находиться в отличной форме.

Источник: ТВ-3 ✓ Надежный источник
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