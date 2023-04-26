Резко изменившаяся Утяшева скинула 32 килограмма

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Знаменитая российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева давно счастлива в браке с юмористом Павлом Волей. Девушка подарила мужу двоих наследников, чем безумно его порадовала. Однако после родов спортсменке пришлось столкнуться с серьезными проблемами.
Так, фигура Утяшевой подверглась серьезным изменениям. После появления первого малыша девушка поправилась на 18 кг, а вторая беременность привела к набору лишних 32 кг. Кроме того, она страдала от серьезного заболевания – анемии.
Разумеется, телеведущая не была готова мириться с таким непрезентабельным внешним видом. Девушка сделала все для того, чтобы вернуться в нормальную форму. Благодаря физическим нагрузкам и сбалансированной диете она скинула целых 32 кг.
Сегодня жена юмориста радует своего супруга и окружающих роскошным внешним видом. Девушка уделяет колоссальное внимание спорту, что позволяет ей находиться в отличной форме.
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