Умер знаменитый советский артист

Умер знаменитый советский артист
Фото: www.unsplash.com
Звезды не стало на 76-м году жизни

Новая трагедия произошла в культурной сфере жизни нашей страны. Сегодня, 26 апреля, стало известно о смерти выдающегося творческого деятеля, народного артиста России Владимира Борисова.

Жизненный путь любимца публики оборвался в возрасте 75 лет. Смерть артиста нанесла серьезный удар по его родным, близким, коллегам и многочисленным поклонникам. Уход такого талантливого актера стал большой потерей для культурной жизни России.

Печальными новостями с общественностью поделились представители Самарского академического театра драмы имени Максима Горького. Этому учреждению ныне покойная звезда посвятила долгие годы.

Смерть артиста наступила внезапно и шокировала всех его друзей и коллег по культурному учреждению. Что конкретно послужило причиной скоропостижной кончины знаменитости, пока не сообщается. Также неизвестно, где пройдет прощание с народным артистом.

Источник: Самарский академический театр драмы имени Максима Горького ✓ Надежный источник
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