Всего 35: умерла солистка Большого театра Анна Бондаревская

Звезды не стало в ее день рождения

Ужасная трагедия разорвала информационное пространство. Сегодня, 26 апреля, стало известно о внезапной смерти бывшей солистки Большого театра Анны Бондаревской. Безвременный уход любимицы публики поразил общественность. Оперной певице было всего 35 лет.



Жизненный путь выдающейся исполнительницы оборвался несколько дней назад, 22 апреля. Смерть артистки окутана таинственностью. Именно в этот день девушка отпраздновала свой 35-летний юбилей.



Родные и близкие звезды находятся в состоянии шока. Что послужило причиной смерти артистки, широкой публике не раскрывают. Интернет-пользователи уже строят различные теории в социальных сетях. По имеющимся данным, никаких серьезных проблем со здоровьем у Анны не было. Почему она внезапно умерла, поклонники не знают.



В свое время артистка блистала в таких знаменитых операх, как "Иоланта" Чайковского, "Борис Годунов" Мусоргского и других. Она была солисткой главного столичного театра до 2021 года. Бывшие коллеги скорбят об утрате вместе с родственниками Бондаревской.

