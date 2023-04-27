Блогера Блиновскую задержали при побеге из России

Против нее возбудили уголовное дело

Известная "королева марафонов" Елена Блиновская была задержана правоохранителями при попытке покинуть Россию на автомобиле. Об этом сообщают РИА "Новости". Ее подозревают в незаконном уклонении от уплаты налогов.

По мнению следствия, блогер использовала популярную схему, благодаря которой уходила от значительного объема выплат государству. Она была зарегистрирована как ИП, пользуясь при этом преференциями упрощенного налогооблажения, если доход не превышает 150 млн рублей в год. Остальные средства она проводила через подставные фирмы и людей, поскольку не хотела переходить на другую систему выплат НДФЛ и НДС. Всего, по заявлению правоохранителей, она не выплатила около 918 млн рублей налогов с 2019 по 2021 года.

При задержании у нее нашли авиабилеты в другую страну. Сейчас в ее доме и офисе проходят обыски.