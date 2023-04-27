Спрятавшая большой агрегат между ног Волочкова довела народ до тошноты

Спрятавшая большой агрегат между ног Волочкова довела народ до тошноты
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выходка звезды возмутила публику

Анастасия Волочкова умеет мастерски эпатировать публику собственными выходками. Знаменитость часто размещает на своей странице в соцсетях провокационные снимки, которые вызывают волну возмущения. Однако артистку ничего не смущает. Напротив, она любит привлекать к себе внимание даже такими неоднозначными способами.

Недавно Волочкова опубликовала снимок, на котором предстала без одежды в бане. Из аксессуаров на ней была только банная шапка. Звезда прикрылась веником из сухих листьев, немного приподняв ноги – увиденное там вызвало у народа приступ тошноты.

Из-за неудачного ракурса рукоятка агрегата очень странно торчала из промежности балерины. Люди в комментариях стали писать, что все выглядит ужасно, а грязная баня и вовсе им омерзительна. 

Фото: соцсети

"Господи, зачем вы себе этот веник между ног всунули?", "Боже, как там неопрятно", "Какая антисанитария", – заявили пользователи.

При этом они отметили, что многие негативные комментарии стали постепенно пропадать под публикацией. Подписчики предполагают, что сотрудники Волочковой чистят все реакции с возмущением.

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