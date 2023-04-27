Янина истекала кровью

Известная украинская журналистка Янина Соколовская сегодня частая гостья политических телепередач. Многие с большим негодованием следят за высказываниями украинки, которая всеми силами пытается отстоять правоту киевского режима. Любопытно, что в родном государстве женщине пришлось пережить страшное.



Несколько лет назад на ныне хорошо всем известную скандалистку осуществили покушение. Печальный инцидент произошел в Киеве в 2001-м году. Кто конкретно стоял за организацией нападения, выяснить так и не смогли. Однако тогда в прессе инцидент связывали с интервью, которое Янина взяла у одной из украинских чиновниц.



Детали произошедшего леденят кровь. Известно, что Соколовская вернулась домой и зашла в родной подъезд. Там-то ее и поджидала смертельная опасность. Злодей схватил женщину и приставил ей нож к горлу. К счастью для журналистки, ей хватило сил вырваться и позвать на помощь – сердобольные соседи согласились пустить жертву нападения в свою квартиру.



Янина пребывала в шоке. Ножом ей сильно порезали руку, истекая кровью, знаменитость обратилась к медицинским специалистам. Соколовская благодарит небеса, что сумела малой кровью отделаться от жестокого головореза.

