Пырнули ножом: на скандалистку Соколовскую напали в подъезде

Пырнули ножом: на скандалистку Соколовскую напали в подъезде
Янина Соколовская. Кадр: YouTube
Янина истекала кровью

Известная украинская журналистка Янина Соколовская сегодня частая гостья политических телепередач. Многие с большим негодованием следят за высказываниями украинки, которая всеми силами пытается отстоять правоту киевского режима. Любопытно, что в родном государстве женщине пришлось пережить страшное.

Несколько лет назад на ныне хорошо всем известную скандалистку осуществили покушение. Печальный инцидент произошел в Киеве в 2001-м году. Кто конкретно стоял за организацией нападения, выяснить так и не смогли. Однако тогда в прессе инцидент связывали с интервью, которое Янина взяла у одной из украинских чиновниц.

Детали произошедшего леденят кровь. Известно, что Соколовская вернулась домой и зашла в родной подъезд. Там-то ее и поджидала смертельная опасность. Злодей схватил женщину и приставил ей нож к горлу. К счастью для журналистки, ей хватило сил вырваться и позвать на помощь – сердобольные соседи согласились пустить жертву нападения в свою квартиру.

Янина пребывала в шоке. Ножом ей сильно порезали руку, истекая кровью, знаменитость обратилась к медицинским специалистам. Соколовская благодарит небеса, что сумела малой кровью отделаться от жестокого головореза.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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