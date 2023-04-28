Одна европейская страна внесла Киркорова в черный список

Артист доигрался

Власти Молдавиии внесли Филиппа Киркорова в черный список – при этом Кишинев не стал утруждаться в обозначении причин.

Глава правительства Молдовы Дорин Речан объвил, что республика сформировала собственный негласный черный список тех селебрити и политиков из РФ, которым навсегда закрыт въезд в страну, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Речан, однако, персонально обозначил Киркорова в качестве одного из фигурантов списка, заявив, что тот "токсичен".



