Одна европейская страна внесла Киркорова в черный список

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Власти Молдавиии внесли Филиппа Киркорова в черный список – при этом Кишинев не стал утруждаться в обозначении причин.
Глава правительства Молдовы Дорин Речан объвил, что республика сформировала собственный негласный черный список тех селебрити и политиков из РФ, которым навсегда закрыт въезд в страну, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Речан, однако, персонально обозначил Киркорова в качестве одного из фигурантов списка, заявив, что тот "токсичен".
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