"Это такой нафталин": внезапно объявившийся Губин врезал Шаману

"Это такой нафталин": внезапно объявившийся Губин врезал Шаману
Певец Шаман. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист не стал церемониться с новой звездой

Молодой певец Ярослав Дронов, известный широкой публике по псевдониму Шаман, продолжает восходить на музыкальный Олимп. Однако, как оказалось, многие старожилы российской эстрады не в восторге от "главного патриота России". С жестким высказыванием выступил известный певец Андрей Губин.

Стоит отметить, что исполнитель хитов "Такие девушки как звезды", "Ночь" и других уже очень много лет находится в тени. Губина разбил тяжелый недуг, ему сложно общаться с публикой, поэтому певец не дает интервью и старается не попадаться на глаза фанатам. Однако недавно он решил сделать исключение и пришел на шоу к телеведущему Андрею Малахову.

В частности, артист рассказал о своем отношении к нынешнему положению дел на российской эстраде. Сегодня Шаман своего рода новый, если не король, то принц отечественного шоу-бизнеса. Однако Губину его творчество кажется безвкусицей.

"SHAMAN – это вообще ужасно. Это такой нафталин для меня", – резко объявил Андрей.

Губин отметил, что голос у Дронова приятный, парень также не обделен харизмой, однако тексты и музыка Андрея не впечатлили. По словам опытного артиста, еще несколько десятилетий назад композиции Шамана смотрелись бы старомодно. В музыке молодого артиста нет ничего нового.

Источник: Малахов ✓ Надежный источник
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