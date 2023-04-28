"Это такой нафталин": внезапно объявившийся Губин врезал Шаману

Артист не стал церемониться с новой звездой

Молодой певец Ярослав Дронов, известный широкой публике по псевдониму Шаман, продолжает восходить на музыкальный Олимп. Однако, как оказалось, многие старожилы российской эстрады не в восторге от "главного патриота России". С жестким высказыванием выступил известный певец Андрей Губин.



Стоит отметить, что исполнитель хитов "Такие девушки как звезды", "Ночь" и других уже очень много лет находится в тени. Губина разбил тяжелый недуг, ему сложно общаться с публикой, поэтому певец не дает интервью и старается не попадаться на глаза фанатам. Однако недавно он решил сделать исключение и пришел на шоу к телеведущему Андрею Малахову.



В частности, артист рассказал о своем отношении к нынешнему положению дел на российской эстраде. Сегодня Шаман своего рода новый, если не король, то принц отечественного шоу-бизнеса. Однако Губину его творчество кажется безвкусицей.

"SHAMAN – это вообще ужасно. Это такой нафталин для меня", – резко объявил Андрей.

Губин отметил, что голос у Дронова приятный, парень также не обделен харизмой, однако тексты и музыка Андрея не впечатлили. По словам опытного артиста, еще несколько десятилетий назад композиции Шамана смотрелись бы старомодно. В музыке молодого артиста нет ничего нового.

