Резко сдавшую Екатерину Андрееву погнали с Первого канала

"Вечно молодая" телеведущая начала увядать

Екатерина Андреева уже при жизни успела стать настоящей легендой российского телевидения. Звезда долгие годы ведет новостную программу на Первом канале. При этом больше всего публику удивляет то, что с течением десятилетий внешность Андреевой практически не меняется. Однако в последнее время и она начала увядать.



В социальных сетях активно обсуждают кадр с Андреевой, вернувшейся из очередного путешествия. Как известно, красотка – заядлая туристка и уже успела объездить очень много стран. По мнению интернет-пользователей, последний отпуск не пошел ей на пользу. Телеведущая выглядит уставшей, под ее глазами видны заметные черные круги и мешки, вокруг губ пролегли глубокие морщины.





На этом фоне злопыхатели стали с иронией отмечать, что таинственный "эликсир молодости" перестал работать, и Андреева наконец-то начала стареть. Люди договорились до того, что "пожилую" телеведущую нужно гнать с Первого канала – Екатерине, мол, пора на заслуженный отдых.



"Можно было подумать, что вампирит, но и тут скорее просто в весе дала, из-за этого кажется что постарела"; "Тема с ее "вечной молодостью" во многом преувеличена"; "На пенсию ей пора"; "Наконец-то она начала стареть", – пишут комментаторы.

