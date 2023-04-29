Умер знаменитый советский актер

Звезды не стало на 69-м году жизни

В культурной сфере нашей страны новая трагедия. Сегодня, 29 апреля, стало известно о смерти выдающегося актера театра и кино, знаменитого телеведущего Сергея Колесникова.



Печальными новостями с журналистами поделились его родственники. Уход талантливого артиста стал большим ударом для его коллег, многочисленных поклонников и учеников. Семья знаменитости скорбит. Когда и где состоится прощание с артистом, сообщат позже.



Колесников за годы творчества успел построить успешную профессиональную карьеру. Ныне покойная знаменитость много снималась. В частности, Сергей играл в зарубежных фильмах, таких как "Крепкий орешек-5", "Черное море", "Замершие души" и других.



Российскому зрителю актер запомнился в качестве телеведущего программы "Фазенда" на Первом канале, а также по блистательным ролям в популярных телесериалах "Дальнобойщики", "Петербургские тайны" и других.

