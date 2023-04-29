Умер знаменитый советский актер

Умер знаменитый советский актер
Фото: www.unsplash.com
Звезды не стало на 69-м году жизни

В культурной сфере нашей страны новая трагедия. Сегодня, 29 апреля, стало известно о смерти выдающегося актера театра и кино, знаменитого телеведущего Сергея Колесникова.

Печальными новостями с журналистами поделились его родственники. Уход талантливого артиста стал большим ударом для его коллег, многочисленных поклонников и учеников. Семья знаменитости скорбит. Когда и где состоится прощание с артистом, сообщат позже.

Колесников за годы творчества успел построить успешную профессиональную карьеру. Ныне покойная знаменитость много снималась. В частности, Сергей играл в зарубежных фильмах, таких как "Крепкий орешек-5", "Черное море", "Замершие души" и других.

Российскому зрителю актер запомнился в качестве телеведущего программы "Фазенда" на Первом канале, а также по блистательным ролям в популярных телесериалах "Дальнобойщики", "Петербургские тайны" и других.

новости партнеров

Армия России разнесла в щепки штаб обороны Артемовска

Всушникам нанесен колоссальный ущерб

"Привыкайте!": жесткий ответ Москвы Вашингтону восхитил жителей Запада

Многие в Европе и США поддерживают Россию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей