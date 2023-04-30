Медики не смогла спасти жизнь модельера

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет, о чем стало известно сегодня, 30 апреля.

По информации медиа, сегодня модельера доставили в больницу Щелково с внутренним кровотечением. Позднее мужчина скончался в реанимационном отделении.



