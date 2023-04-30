Скончался экс-ведущий "Модного приговора"

Скончался экс-ведущий "Модного приговора"
Вячеслав Зайцев. Фото: Valeriy Matusov/www.globallookpress.com
Медики не смогла спасти жизнь модельера

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет, о чем стало известно сегодня, 30 апреля.

По информации медиа, сегодня модельера доставили в больницу Щелково с внутренним кровотечением. Позднее мужчина скончался в реанимационном отделении.


Источник: Радио "Спутник" ✓ Надежный источник
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