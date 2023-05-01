Канделаки публично поиздевалась над Малаховым: ведущий гордо промолчал в ответ

Реагировать на выпады он не стал

Тина Канделаки вышла в свет с Андреем Малаховым – звезды стали гостями на шоу Филиппа Киркорова. Сперва они вместе сидели в зале, а после вышли прогуляться по улице. На них тут же обратили внимание школьники, которые подбежали с просьбами сфотографироваться, обделив при этом вниманием Тинатин.

Все происходящее с комментариями ведущая транслировала в соцсетях. Ее удивило, что дети в курсе, кто такой Андрей Малахов, ведь согласно последней статистике, молодое поколение практически не смотрит телевизор. Ребята парировали, что им о журналисте рассказывала бабушка.

В ответ Канделаки заявила, что смотреть дети должны телеканал ТНТ, а не приставать к Малахову с просьбой о фото. Она решила поиздеваться и над самим ведущим, снимая его во время наплыва поклонников.

"Дедушка, пока. Андрюша Малахов – бабушкина радость, пока пока!",

– выпалила она и стремительно удалилась с улицы.

Реагировать на это Малахов не стал. Он просто с улыбкой помахал спутнице рукой и продолжил проводить время с фанатами.