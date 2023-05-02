Умер Валентин Юдашкин - СМИ

Умер Валентин Юдашкин - СМИ
Фото: соцсети
Ему было 59 лет

Стало известно о кончине Валентина Юдашкина. Об этом в прямом эфире сообщил Первый канал.

В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Опухоль обнаружили в 2016 году. Знаменитости было 59 лет.

Кончина Юдашкина произошла спустя несколько дней после смерти другого известного российского модельера Вячеслава Зайцева. 

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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