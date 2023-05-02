Раскрыта правда о тяжелой болезни Петросяна

"Заехал" сатирик в клинику не просто так, утверждает источник одного СМИ

У 77-летнего Евгения Вагановича немало проблем со здоровьем – у сатирика прогрессирует атеросклероз, в обеих почках – кисты, если не говорить о проблемах с сердцем. По некоторым данным, артист находится в московской клинике имени Боткина, пишут СМИ, ссылаясь на источники.

Впрочем, сам Петросян опровергает сообщения о госпитализации, утверждая, что публика может ни о чем не беспокоиться – днем ранее он заверил СМИ, что решил "заехать на обследование".

К слову, вчера юморист опроверг госпитализацию, подчеркивая, что у поклонников нет причина для беспокойства.