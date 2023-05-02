Раскрыта правда о тяжелой болезни Петросяна

Раскрыта правда о тяжелой болезни Петросяна
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
"Заехал" сатирик в клинику не просто так, утверждает источник одного СМИ

У 77-летнего Евгения Вагановича немало проблем со здоровьем – у сатирика прогрессирует атеросклероз, в обеих почках – кисты, если не говорить о проблемах с сердцем. По некоторым данным, артист находится в московской клинике имени Боткина, пишут СМИ, ссылаясь на источники.

Впрочем, сам Петросян опровергает сообщения о госпитализации, утверждая, что публика может ни о чем не беспокоиться – днем ранее он заверил СМИ, что решил "заехать на обследование".

К слову, вчера юморист опроверг госпитализацию, подчеркивая, что у поклонников нет причина для беспокойства.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Остался месяц: Байдену сообщили трагичные новости

В США грядут тяжелые времена

Названа самая большая угроза для танков Leopard в зоне СВО

Оружие подготовили специально для западной техники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей