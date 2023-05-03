Пугачева тайно вернулась в Москву

Об этом сообщила помощница певицы

Исполнительница Алла Пугачева прилетела в российскую столицу, о чем стало известно сегодня, 3 мая.

Информацию довела до медиа помощница Примадонны Елена Чупракова, ответив утвердительно на вопрос о прилете Аллы Борисовны в город.

Пока что причины возвращения неясны. Известно, что в начале мая состоится прощание с модельером Валентином Юдашкиным, которое пройдет на Троекуровском кладбище.

Чупракова, однако, не вдавалась в детали – помощница утверждает, что не спрашивала Пугачеву о причинах ее возвращения в Москву после годового отсутствия (в настоящее время певица проживает в Израиле, куда улетела с супругом и детьми после начала специальной военной операции на Украине в начале 2022 года).