Пугачева тайно вернулась в Москву

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Исполнительница Алла Пугачева прилетела в российскую столицу, о чем стало известно сегодня, 3 мая.
Информацию довела до медиа помощница Примадонны Елена Чупракова, ответив утвердительно на вопрос о прилете Аллы Борисовны в город.
Пока что причины возвращения неясны. Известно, что в начале мая состоится прощание с модельером Валентином Юдашкиным, которое пройдет на Троекуровском кладбище.
Чупракова, однако, не вдавалась в детали – помощница утверждает, что не спрашивала Пугачеву о причинах ее возвращения в Москву после годового отсутствия (в настоящее время певица проживает в Израиле, куда улетела с супругом и детьми после начала специальной военной операции на Украине в начале 2022 года).
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