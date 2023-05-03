Уволенный из Первого канала Дибров покинул Россию

Попутно прихватив всю семью

Российский телеведущий Дмитрий Дибров оказался в центре внимания медиа после истории с увольнением из Первого канала – более двадцати лет он выступал ведущим популярного шоу "Кто хочет стать миллионером".

Шоумен в апреле остался без работы. Дмитрию, к слову, необходимо обеспечивать не только себя, но и супругу Полину с тремя сыновьями. 34-летняя жена Дмитрия пришла в шок, узнав о готовящемся увольнении. Прочитав новость, красотка начала сокрушаться в социальных сетях, что работа мужа – единственный источник доходов в семье. А затем и вовсе сообщила, что чувствует себя бесконечно одинокой.

Похоже, Дибров решил взять ситуацию в свои руки: ведущий отправился с семейством в Намибию. СМИ пишут, что шоумен с супругой решили устроить тур по Африке с группой единомышленников, которые проведут в жарких саваннах майские праздники.



