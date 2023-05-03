Почему хамскую украинку Соколовскую зовут на Первый канал: продюсер выдал причину

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ТВ-скандалистка, украинская журналистка Янина Соколовская заработала себе первое место в антирейтинге гостей политических ток-шоу. Однако боссы Первого канала не спешат выгонять женщину из эфира, к неудовольствию зрительской аудитории.
Причина же довольно очевидна – продюсер Дмитрий Ашуров намекнул, что аудитории российского ТВ придется потерпеть Янину. На неопределенный срок, разумеется.
"По другую сторону баррикад должен быть эксперт. Поэтому ее и приглашают. И рейтинги, наоборот, поднимаются", – высказался продюсер.
Любопытно, однако, что Янина проживает в РФ, куда часто наведывается, пишут СМИ.
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