Ужасные шрамы: голую Рудову жестоко отхлестали плетьми – откровенные фото

Спина красотки превратилась в месиво

Актриса Наталья Рудова частенько балует своих поклонников шок-контентом. Обычно девушка выкладывает провокационные кадры с различной степенью оголенности сокровенных частей тела. Однако на этот раз артистка превзошла сама себя – в социальных сетях активно обсуждают фотографию с искалеченной спиной знаменитости.



Широкие шрамы на теле Рудовой могут ужаснуть любого. Кажется, по голой спине красотки не раз прошлись тугой плетью. Вздутые шрамы заставляют содрогнуться. Разумеется, такие отметины на нежной спинке красотки выглядят ужасно.

Впрочем, поклонники быстро догадались, что страшные увечья – всего лишь профессионально наложенный грим. Судя по всему, Рудова принимает участие в новых киносъемках, где ее героиня подверглась жестоким истязаниям. Стоит отметить, что в комментариях к яркому кадру некоторые заявили, что голая спинка Натальи выглядит весьма привлекательно даже в шрамах.